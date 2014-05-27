Обама привітав Порошенка з високим результатом на виборах

Як повідомили УНІАН в прес-службі Порошенка, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.

Обама запевнив, що його країна буде разом з народом України в забезпеченні стабільності миру та реформ.

Порошенко подякував за привітання та ту підтримку народу України, яка була продемонстрована США протягом останніх місяців щодо європейського вибору українського народу, територіальної цілісності та суверенітету України, в тому числі через позицію США в ООН, МВФ, НАТО та в інших міжнародних організаціях.

Читайте такожМеркель привітала Порошенка з високим результатомТакож Порошенко запевнив, що висловлену йому підтримку в усіх регіонах України він розглядає як фундамент для об'єднання всієї України.

Сторони домовились про зустріч найближчим часом, повідомили в прес-службі.

В Україні 25 травня відбулися позачергові вибори Президента. Після обробки ЦВК 98.2% протоколів лідер голосування Петро Порошенко набрав 54.65% голосів - за нього проголосували 9 742 822 виборці.