ЗМІ: У Горлівці була страта, але, можливо, розстріляли не міліціонерів
Двоє горлівських міліціонерів, про розстріл яких повідомлялося раніше, можливо, ще живі.
Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на прес-службу ГУВС Донецької області.
За словами співробітника прес-служби, розстріл дійсно був, але оскільки страчені були з мішками на головах, їх особи залишаються невідомими.
Співробітник прес-служби повідомляє, що начальник кримінальної міліції Калінінського району Горлівки Роман Баб'юк і начальник карного розшуку цього ж району Дмитро Крикунов, нібито, поки живі, їх бачили за ґратами.
Читайте такожЗМІ: Терористи розстрілюють своїх за "указом про воєнний стан" 1941 рокуЗа інформацією з іншого джерела, розстріл виявився інсценуванням, патрони, нібито, були холостими. У даний момент міліціонерів тримають у гаражі УБОЗу і допитують.
Перевірити це неможливо - Баб'юк і Крикунов на зв'язок поки не виходять.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Горлівці при особовому складі були публічно страчені (розстріляні) начальник кримінальної міліції Калінінського району міста Роман Баб'юк і начальник карного розшуку цього ж району Дмитро Крикунов.
"Одягли мішки на голову і розстріляли", - розповідав очевидець.
Причиною страти терористи називали «порушення присяги ДНР».