Бійці батальйону «Донбас» пройшли ходою по Запоріжжю і вшанували пам’ять загиблого

«Про смерть та знайдене тіло повідомили з боку сепаратистів на мій номер телефону», – повідомила кореспонденту Радіо Свобода донька загиблого Олена.

«Ми щодня зідзвонювалися з батьком, а в той день він не передзвонив. Я бачила в інтернеті, що йдуть бої. Ми намагалися його зупинити, але не могли утримати батька вдома. Він просто поставив маму перед фактом як людина військова і пішов воювати. Його менший син теж відстоює Україну і в свої 27 років воює під Слов’янськом», – сказала вона.

У запорізькій Самообороні повідомили, що непростим завданням виявилося і транспортування тіла. За словами голови штабу Самооборони Запорізької області, сепаратисти виставили низку умов.

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«Вони сказали, що віддадуть тіло, якщо на машині з відкритим верхом приїде чотири людини з білим прапором без зброї. Ми поїхали. Тіло нам віддали і сили не застосовували, але ті люди називають себе християнами, а загиблого залишили просто неба більше ніж на добу і навіть не накрили простирадлом», – сказав керівник Самооборони області Сергій Тіунов.

Вшанувати пам’ять загиблого товариша приїхало два автобуси бійців батальйону «Донбас». У Запоріжжі провели маршову ходу і похоронну процесію.

Загиблого поховають у селищі Томаківка, де він жив.