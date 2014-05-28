Президент Франції привітав Порошенка та висловив підтримку в проведенні реформ

00:10, 28 травня 2014
Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд привітав новообраного Президента України Петра Порошенка з перемогою у першому турі виборів та висловив підтримку в успішному проведенні національного діалогу та реалізації очікуваних інституційних реформ. 

Олланд привітав Порошенка / Reuters

Про це йдеться заяві Єлисейського палацу поширеній сьогодні, 27 травня.

«За вже відомими результатами, Петро Порошенко був обраний в першому турі президентських виборів в Україні 25 травня 2014. Президент Франції, який зустрічався з ним у Парижі 7 березня, щиро вітає його з обранням», - йдеться в заяві.

«Як зазначила місія спостерігачів ОБСЄ за виборами у своїй попередній доповіді, була висока явка на виборах і голосування відбулося відповідно до міжнародних стандартів, незважаючи на труднощі, з якими зіштовхнулися в східній частині країни», - зазначається в повідомленні.

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«Новий етап починається тепер в Україні, який має включати політичну стабілізацію та відновлення економіки», - наголошує Олланд. 

«Президент Франції надає обраному президенту свою підтримку в успішному проведенні національного діалогу та реалізації очікуваних інституційних реформ», - резюмує Єлисейський палац.

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