Лідери ЄС закликають всіх визнати результати президентських виборів в Україні
02:31, 28 травня 2014Політика
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Лідери ЄС у спільній заяві закликають усіх визнати результати президентських виборів в Україні та очікують на співпрацю з новим президентом.
ЄС закликає визнати вибори в Україні / Фото: УНІАН
Про це повідомила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, у своєму Twitter.
«Лідери ЄС узгодили заяву щодо України, в якій закликають усіх визнати результати виборів, та очікують роботи з новим президентом», - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей скликав неформальний саміт ЄС, щоб обговорити ситуацію в Україні та кандидатуру президента Єврокомісії.
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