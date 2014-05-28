Лідери ЄС закликають всіх визнати результати президентських виборів в Україні

02:31, 28 травня 2014
Політика
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Лідери ЄС у спільній заяві закликають усіх визнати результати президентських виборів в Україні та очікують на співпрацю з новим президентом.

ЕС призывает признать выборы в Украине / Фото: УНИАН

Про це повідомила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, у своєму Twitter.

«Лідери ЄС узгодили заяву щодо України, в якій закликають усіх визнати результати виборів, та очікують роботи з новим президентом», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей скликав неформальний саміт ЄС, щоб обговорити ситуацію в Україні та кандидатуру президента Єврокомісії.

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