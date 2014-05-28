Лідери ЄС закликають всіх визнати результати президентських виборів в Україні

Про це повідомила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, у своєму Twitter.

«Лідери ЄС узгодили заяву щодо України, в якій закликають усіх визнати результати виборів, та очікують роботи з новим президентом», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей скликав неформальний саміт ЄС, щоб обговорити ситуацію в Україні та кандидатуру президента Єврокомісії.