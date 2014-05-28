ЦВК опрацювала 98,66% електронних протоколів: у Порошенка 54,69% голосів, Тимошенко - 12,82%

Порошенко лідирує з 54,69% голосів після обробки 98,66% електронних протоколів.

Про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі "Вибори".Читайте такожОбама привітав Порошенка з високим результатом на виборах Згідно з даними за обробленими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 54,69% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 12,82%, Олег Ляшко - 8,33%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,22%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%. 1,35% виборчих бюлетенів визнанонедійсними по Україні.

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