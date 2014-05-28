Центром Донецька знову роз'їжджає колона терористів на БТР і КамАЗах
11:56, 28 травня 2014Політика
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У центрі Донецька близько 10 ранку проїхала автоколона з озброєними терористами під прапорами Росії.
скриншот видеоролика
Терористи вільно роз'їжджають по центру Донецька з прапорами Росії / REUTERS
Як повідомляють очевидці, по вулиці Панфілова у бік вулиці Артемапроїхала колона, що складається з БТР, БРДМ, автомобіля швидкої допомоги, двох автобусів і КамАЗів з причепами, в яких були крупнокаліберні кулемети, повідомляють "Новини Донбасу".
Як повідомляють місцеві сайти, наразі колона проїхала центр Донецька і рухається по проспекту Миру в напрямку Червоногвардійського району Макіївки.
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