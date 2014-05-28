Центром Донецька знову роз'їжджає колона терористів на БТР і КамАЗах

Як повідомляють очевидці, по вулиці Панфілова у бік вулиці Артемапроїхала колона, що складається з БТР, БРДМ, автомобіля швидкої допомоги, двох автобусів і КамАЗів з причепами, в яких були крупнокаліберні кулемети, повідомляють "Новини Донбасу".

Як повідомляють місцеві сайти, наразі колона проїхала центр Донецька і рухається по проспекту Миру в напрямку Червоногвардійського району Макіївки.