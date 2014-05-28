У Донецькій області терористи вводять комендантську годину

«У зв'язку з оголошеним раніше воєнним становищем, з 27 травня в Донецькій області введено комендантську годину - з 22.00 до 6.00», - йдеться в повідомленні терористів, опублікованому в «Твіттері».

Читайте такожУ Донецьку спростовують інформацію щодо евакуації, в РНБО заговорили про провокацію

У повідомленні терористи вказують, що вихід на вулицю в цей час «небезпечний для життя». «При собі завжди необхідно мати документи, що засвідчують особу», - рекомендував один з терористів. Крім того, бойовики просять не залишати особистий транспорт на вулицях в районах, прилеглих до адміністративних і відомчих будинків, передає ZN.UA