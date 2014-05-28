У Донецьку силовики знищили кілька вогневих точок терористів - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук.

«В районі аеропорту захоплений розрахунок міномета бойовиків - серед бойовиків ідентифікований кавказець. Також захоплений реактивний піхотний вогнемет РПО «Джміль» терористів», - повідомив він.

Крім того, зазначив Тимчук, в районі аеропорту Донецька силовики захопили мікроавтобус зі зброєю. Серед іншого, в ньому знаходилося 10 ручних протитанкових гранатометів.

«За нашими даними, серед знищених за останні 3 доби у зоні проведення АТО бойовиків ідентифіковані, окрім громадян України також серби і громадяни Росії з Інгушетії, Чечні, Дагестану, а також жителі Абхазії», - написав Тимчук.