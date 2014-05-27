Донецький мер: Серед поранених в АТО бойовиків є жителі Грозного, Гудермеса та Москви

Серед поранених в результаті проведення АТО в Донецьку, які перебувають у лікарнях, вісім громадян Росії, в тому числі жителі Грозного та Москви.

Про це в ході прес-конференції розповів Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає кореспондент "ОстроВа".

За словами мера, в результаті АТО в лікарнях Донецька на даний момент знаходяться 43 постраждалих.

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"Одна жінка і 42 чоловіки. Вісім - жителі Донецька, вісім - громадяни Росії, в тому числі жителі міст Грозний, Гудермес, Москва", - сказав він.

За словами мера, серед постраждалих є також і жителі Криму.

Місце проживання 18 поранених не встановлено.

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Як раніше повідомляв Лук'янченко, за офіційними даними, в ході АТО загинули 40 людей. При цьому, відповідаючи на уточнююче питання журналістів, чи правильно вони розуміють, що не всі загиблі виявлені зважаючи на велику кількість фрагментів тіл в районі аеропорту, мер сказав: "Так, ви правильно зрозуміли".