Міліціонери на Донбасі зрадили присязі виключно з меркантильних міркувань — Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами Тимчука, українськими силовикам, які проводять антитерористичну операцію на сході, не варто сподіватись на жодну підтримку з боку міліціонерів, оскільки всі вони були підкуплені терористами.

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“Потрібно бути дуже неадекватним керівником, щоб розраховувати на луганську або донецьку міліцію. Я не виключаю, що там є якийсь відсоток адекватних міліціонерів, патріотично налаштованих.

В середині квітня ми робили оцінку, згідно з якою близько 30% міліціонерів ще були більш-менш лояльні до української влади, а 70% — ні. Але наприкінці квітня почався масовий перехід міліціонерів на бік ворога. Фактів, де міліціонери при захопленні відділів міліції відстрілювались до останнього патрону, у Луганську я не знаю”, - сказав Тимчук.

Він також додав, що в основному правоохоронці на сході зраджують присягу й переходять на бік терористів, бо їх підкуповують грошима або дають гроші та якісь обіцянки.

«Ідейних, які б усіма фібрами душі ненавиділи Україну, я не знаю. Я б розбив зрадників на дві групи. Перша група — гроші, а друга — гроші та ідеологія. Другі просто впевнені, що зараз вони отримують по 300 доларів зарплати, а в Росії будуть отримувати 1400. І це там в Луганській та Донецькій області повальний стереотип», - сказав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар повідомив, що раніше за порушення присяги було звільнено 12 тисяч правоохоронців, які працювали в Криму.

На сьогодні МВС звільняє міліціонерів за зраду присязі в Луганській та Донецькій області.

«На превеликий жаль, першими зрадниками виявилися керівники кадрових підрозділів управлінь внутрішніх справ, ми негайно їх звільняємо з посад», - зауважив заступник міністра.

Також Чеботар повідомив, з ОВС в Одеській області за зраду було звільнено близько десяти осіб, які були зв’язані з екстремістами, продавали їм патрони.