ОБСЄ може відкликати своїх спостерігачів з України - ЗМІ

Про це повідомляє РАР з посиланням на спеціального посередника ОБСЄ та колишнього заступника міністра закордонних справ Німеччини Вольфганга Ішингера.

"Якщо стан безпеки в Україну буде таким, що ми будемо боятися за життя наших співпрацівників, а це цивільні особи, то необхідне буде їх відкликання", - сказав він в ефірі німецького телеканалу ZDF.

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Він назвав складною справою виведення спостерігачів організації з України в умовах, котрі там зараз панують, відзначивши, що найкраще було би мати там якомога більше своїх представників.

Представник ОБСЄ також сказав, що немає жодної нової інформації в справі чотирьох працівників місії, з якими втрачено контакт увечері понеділка, 26 травня.

"Ми не мали жодних контактів цієї ночі. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Можна припускати, що вони є в руках повстанців чи сепаратистів, чи будь-кого", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про зникнення чотирьох представників ОБСЄ, котрі виконували стандартне патрулювання на сході Донецька у понеділок увечері - в день, коли дійшло до кривавого силового протистояння бойовиків так званої Донецької народної республіки з українською армією.

Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.

На початку травня сепаратисти у Словянську вже захоплювали групу спостерігачів ОБСЄ, яких випустили після близько тижневого полону.

Зараз в Україні працюють майже 300 спостерігачів цієї організації з 41 держав-членів ОБСЄ, близько 200 з яких - є цивільними особами.