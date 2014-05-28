ОБСЄ може відкликати своїх спостерігачів з України - ЗМІ
Організація з безпеки та співробітництва у Європі може відкликати з України своїх спостерігачів, котрі працюють в країні з кінця березня, у випадку загрози для їх життя.
Про це повідомляє РАР з посиланням на спеціального посередника ОБСЄ та колишнього заступника міністра закордонних справ Німеччини Вольфганга Ішингера.
"Якщо стан безпеки в Україну буде таким, що ми будемо боятися за життя наших співпрацівників, а це цивільні особи, то необхідне буде їх відкликання", - сказав він в ефірі німецького телеканалу ZDF.
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Він назвав складною справою виведення спостерігачів організації з України в умовах, котрі там зараз панують, відзначивши, що найкраще було би мати там якомога більше своїх представників.
Представник ОБСЄ також сказав, що немає жодної нової інформації в справі чотирьох працівників місії, з якими втрачено контакт увечері понеділка, 26 травня.
"Ми не мали жодних контактів цієї ночі. Ми не знаємо, де вони знаходяться. Можна припускати, що вони є в руках повстанців чи сепаратистів, чи будь-кого", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо про зникнення чотирьох представників ОБСЄ, котрі виконували стандартне патрулювання на сході Донецька у понеділок увечері - в день, коли дійшло до кривавого силового протистояння бойовиків так званої Донецької народної республіки з українською армією.
Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.
На початку травня сепаратисти у Словянську вже захоплювали групу спостерігачів ОБСЄ, яких випустили після близько тижневого полону.
Зараз в Україні працюють майже 300 спостерігачів цієї організації з 41 держав-членів ОБСЄ, близько 200 з яких - є цивільними особами.