МЗС закликає Росію вплинути на терористів, щоб ті звільнили членів місії ОБСЄ

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо зникнення групи Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій області.

МЗС висловило глибоке занепокоєння відсутністю зв’язку з однією з груп Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які працюють на сході Донецької області.

«Обставини зникнення групи вказують на можливість її затримання проросійськими угрупуваннями, що здійснюють незаконну діяльність в цьому регіоні країни за підтримки Російської Федерації», - зазначають в МЗС.

Читайте такожОБСЄ втратила контакт з чотирма своїми спостерігачами у Донецьку «Вважаємо неприйнятними такі дії щодо спостерігачів ОБСЄ, завданням яких є об’єктивне інформування міжнародного товариства щодо подій, які розгортаються в нашій державі, а також сприяння деескалації ситуації», - наголошується у заяві.

МЗС закликає Російську Федерацію, яка підтримала рішення про розгортання в Україні Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ, звернутися з вимогою до своїх прибічників, які перебувають під фактичним контролем та отримують підтримку російської сторони, негайно звільнити членів місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку з 26 травня триває активна фаза антитерористичної операції.

26 травня близько 18.00 Спеціальна Моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт з однією із своїх команд, які працюють у Донецьку команд. Група виконувала стандартне патрулювання на сході Донецька, коли контакт було втрачено.

Довідка УНІАН. 21 березня Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення про направлення до України спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Місія покликана сприяти зниженню напруженості і утвердженню миру, стабільності і безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію і доповідають про ситуацію з безпекою в Україні.

25 квітня сепаратисти в Слов'янську Донецької області захопили автобус, в якому було восьмеро представників місії ОБСЄ, п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України і водій. 27 квітня терористи звільнили шведського військового у зв'язку з тим, що він хворіє на цукровий діабет. 3 травня терористи звільнили решту заручників.

В МЗС України заявили, що звільнення заручників у Слов'янську з групи військових спостерігачів місії ОБСЄ і українських військовослужбовців відбулося після того, як терористи одержали інструкцій з Росії.