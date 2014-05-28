Членів місії ОБСЄ утримують терористи, над їх звільненням працюють - МЗС
Членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ утримує одна з проросійських груп, йде робота щодо їх звільнення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу.
"Вони утримуються однією із проросійських груп, і зараз іде робота по їхньому звільненню", - сказав Перебийніс.
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Він зазначив, що МЗС перебуває у контакті з місією ОБСЄ і тісно взаємодіє із правоохоронними органами.
За його словами, на базі правоохоронних органів створена оперативна група, яка відпрацьовує це питання.
"Є вже інформація певна, але я зараз не можу вам про неї сказати, оскільки це оперативне питання", - зауважив Перебийніс.
На уточнююче питання Перебийніс відповів, що представників ОБСЄ утримують озброєні проросійські особи і на даний час місце перебування групи невідоме.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня близько 18.00 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт з однією із своїх команд, які працюють у Донецьку. Група виконувала стандартне патрулювання на сході Донецька, коли контакт було втрачено. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.