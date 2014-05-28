Членів місії ОБСЄ утримують терористи, над їх звільненням працюють - МЗС

16:29, 28 травня 2014
Політика
0 0

Членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ утримує одна з проросійських груп, йде робота щодо їх звільнення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу.

"Вони утримуються однією із проросійських груп, і зараз іде робота по їхньому звільненню", - сказав Перебийніс.

Читайте такожОБСЄ може відкликати своїх спостерігачів з України - ЗМІ

Він зазначив, що МЗС перебуває у контакті з місією ОБСЄ і тісно взаємодіє із правоохоронними органами.

За його словами, на базі правоохоронних органів створена оперативна група, яка відпрацьовує це питання.

"Є вже інформація певна, але я зараз не можу вам про неї сказати, оскільки це оперативне питання", - зауважив Перебийніс.

На уточнююче питання Перебийніс відповів, що представників ОБСЄ утримують озброєні проросійські особи і на даний час місце перебування групи невідоме.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня близько 18.00 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт з однією із своїх команд, які працюють у Донецьку. Група виконувала стандартне патрулювання на сході Донецька, коли контакт було втрачено. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter