Членів місії ОБСЄ утримують терористи, над їх звільненням працюють - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу.

"Вони утримуються однією із проросійських груп, і зараз іде робота по їхньому звільненню", - сказав Перебийніс.

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Він зазначив, що МЗС перебуває у контакті з місією ОБСЄ і тісно взаємодіє із правоохоронними органами.

За його словами, на базі правоохоронних органів створена оперативна група, яка відпрацьовує це питання.

"Є вже інформація певна, але я зараз не можу вам про неї сказати, оскільки це оперативне питання", - зауважив Перебийніс.

На уточнююче питання Перебийніс відповів, що представників ОБСЄ утримують озброєні проросійські особи і на даний час місце перебування групи невідоме.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня близько 18.00 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт з однією із своїх команд, які працюють у Донецьку. Група виконувала стандартне патрулювання на сході Донецька, коли контакт було втрачено. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини.