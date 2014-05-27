ОБСЄ втратила контакт з чотирма своїми спостерігачами у Донецьку

Про це повідомляє РАР.

"Спостерігачі брали участь у стандартному патрулюванні на схід від Донецька, коли з ними втрачено контакт", - відзначає агентство, котре теж посилається на інформацію Reuters та ИТАР-ТАСС.

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Контакт втрачено пізно увечері в понеділок, 26 травня.

"У понеділок увечері близько 18.00 спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контакт з однією із своїх розташованих у Донецьку команд. Група виконувала стандартне патрулювання на сході Донецька, коли контакт було втрачено. Нам не вдалося відновити контакт до сих пір", - відзначено у повідомленні організації, яким володіє УНІАН.

ОБСЄ відзначило, що повідомило про цю ситуацію представників української центральної та місцевої влади та намагається встановити контакт із зниклими.

Як повідомляв УНІАН, місцева влада Донецька підтвердила загибель під час вчорашнього протистояння у місті 40 людей, більшість з яких учасники бойових дій. За даними української армії, вчора у місті могло загинути навіть 200 сепаратистів, котрі раніше захопили летовище, звідки їх вибили українські силовики за допомогою авіаударів та десанту.

26 травня о 13.00 після того, як терористи відмовилися скласти зброю, антитерористична операція ввійшла в активну фазу. Проти терористів було задіяно 2 літаки Су-25, які зробили попереджувальні постріли.

У відповідь було відкрито вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися 2 літаки МІГ-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони "відпрацювали" територію, з вертольота висадився десант для зачистки.

Сьогодні прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський повідомив, що бій з терористами в Донецьку припинено, вони зазнали вагомих втрат.

Також Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення терористів. Проти них можуть застосувати «високоточну зброю».

Крім того, в ніч з 26 на 27 травня бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» пограбували і підпалили спортивну арену «Дружба», завдавши їй значного матеріального збитку.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що ситуація на сході України складна, але сили антитерористичної операції за вчорашній день не зазнали втрат.