Путін нагородив орденами журналістів LifeNews, які допомагали терористам

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«За мужність і відвагу, проявлені під час виконання професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Завалейкова Федора Ігоревича – позаштатного кореспондента телеканалу «Russia Today», Сайченка Марата Яковича – журналіста телеканалу LifeNews, Сидякіна Олега Володимировича – журналіста телеканалу LifeNews», - зазначається в указі.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники телеканалу LifeNews були звільнені на прохання представників ООН і ОБСЄ і видворені з України із забороною в'їзду.

За даними Міністерства оборони України, 18 травня українські військові під час спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром у Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, а також росіян, яки знімали їхні дії.

Пізніше заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар заявила: «Так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін і Марат Сайченко є яскравим прикладом сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто одержують відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи і знімають напади на українських військових. Де-факто вони є частиною терористичних груп».

23 травня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що затримані СБУ двоє співробітників LifеNews знімали, як терористи вбивають українських військових, щоб потім викласти це відео в Інтернет для платного перегляду.