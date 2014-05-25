"Журналісти" Lifenews, які супровожджували терористів, вилетіли в Чечню - Кадиров
02:21, 25 травня 2014Політика
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"Журналісти" російського пропагандистського каналу Lifenews, затримані кілька днів тому в Україні, звільнені та вже вирушили в Чечню.
Сидякін і Сайченко поїхали до Кадирова / izvestia.ru
Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров на своїй сторінці в Instagram.
Читайте такожСпівробітники LifeNews інформували бойовиків про розташування українських військ МВС"Російські журналісти Олег Сидякін і Марат Сайченко на волі! Літак з ними взяв курс з Києва в Грозний!", написав Кадиров.
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