Яценюк каже, що не турбується про своє політичне майбутнє

«Моє політичне майбутнє мене не цікавить, для мене важливе майбутнє моєї країни», - сказав прем'єр в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

Крім того він заявив, що Україні потрібні єдність, нова якість державної влади і реальні зміни – не на папері, а в житті.

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«Країні потрібна єдність, нова якість державної влади, - сказав глава уряду. – Країна повинна стати частиною Європи і пройти через складні зміни – не на папері, а в житті».

При цьому він підкреслив, що всі ці завдання стоять сьогодні перед всією вертикаллю влади, у тому числі й президентом. «Все, що має зробити президент, вже було сказано – на Майдані», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Німеччині, де заплановані його зустрічі з керівництвом країни.

25 травня в Україні пройшли вибори президента України. Центральна виборча комісія одержала вже 99,05% електронних протоколів дільничних виборчих комісій про результати голосування на позачергових виборах президента України. Згідно з інформацією в системі “Вибори”, вибори пройшли в один тур, а переможцем кампанії став Петро Порошенко. За нього проголосували 54,7% виборців.