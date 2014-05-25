Арсеній Яценюк не сказав журналістам за кого проголосував
12:25, 25 травня 2014Політика
0 0
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк разом із дружиною Терезією проголосував на виборчій дільниці в Києві.
Арсений Яценюк прийшов на виборчу дільницю разом з дружиною / фото REUTERS
Відповідаючи на запитання журналістів, за кого він проголосував, Арсеній Яценюк відповів: «У нас ключовий демократичний принцип - таємне голосування, але я вам відкрию таємницю, за кого я голосував - за президента України».
Читайте такожПроведення виборів повністю профінансоване – Яценюк
На виборчій дільниці прем'єр з дружиною стояв в черзі разом з іншими виборцями, поки його прізвище шукали в списках.
Прем'єр-міністру довелося почекати поки його прізвище знайдуть у списку / фото REUTERS
«Всі спроби Росії і нею фінансованих терористів зірвати вибори - приречені на поразку. В Україні буде легітимно обраний глава держави», - написав прем'єр на своїй сторінці в соцмережі.
Арсеній Яценюк разом із дружиною стояли в черзі для голосування з іншими виборцями / фото REUTERS
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter