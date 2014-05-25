Арсеній Яценюк не сказав журналістам за кого проголосував

Відповідаючи на запитання журналістів, за кого він проголосував, Арсеній Яценюк відповів: «У нас ключовий демократичний принцип - таємне голосування, але я вам відкрию таємницю, за кого я голосував - за президента України».

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На виборчій дільниці прем'єр з дружиною стояв в черзі разом з іншими виборцями, поки його прізвище шукали в списках.

«Всі спроби Росії і нею фінансованих терористів зірвати вибори - приречені на поразку. В Україні буде легітимно обраний глава держави», - написав прем'єр на своїй сторінці в соцмережі.