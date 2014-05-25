Арсеній Яценюк не сказав журналістам за кого проголосував

12:25, 25 травня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк разом із дружиною Терезією проголосував на виборчій дільниці в Києві.

ВАрсений Яценюк пришел на избирательный участок вмесвте с супругой / фото REUTERS

Відповідаючи на запитання журналістів, за кого він проголосував, Арсеній Яценюк відповів: «У нас ключовий демократичний принцип - таємне голосування, але я вам відкрию таємницю, за кого я голосував - за президента України».

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На виборчій дільниці прем'єр з дружиною стояв в черзі разом з іншими виборцями, поки його прізвище шукали в списках.

Премьер-министру пришлось подождать пока его фамилию найдут в списке / фото REUTERS

«Всі спроби Росії і нею фінансованих терористів зірвати вибори - приречені на поразку. В Україні буде легітимно обраний глава держави», - написав прем'єр на своїй сторінці в соцмережі.

Арсений Яценюк вместе с супругой стояли в очереди для голосования вместе с другими избирателями / фото REUTERS

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