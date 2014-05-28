Обама переконаний, що на Україну чекають великі виклики

Про це він заявив у промові про зовнішню політику США у Військовій академії у Вест-Пойнті штат Нью-Йорк, зазначено на сайті Білого дому.

«В Україні нещодавні дії Росії нагадують дні, коли радянські танки вторглись у східну Європу, але це не холодна війна», - заявив він.

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«Наші можливості формувати світову громадську думку дозволили нам одразу ізолювати Росію. Через американське лідерство світ негайно засудив дії Росії, ЄС та «Велика сімка» приєднались до нас у запровадженні санкцій, НАТО посилило нашу присутність у східноєвропейських союзників, МВФ допомагає стабілізувати економіку України, спостерігачі ОБСЄ відкрили очі світу на нестабільні частини України», - наголосив Обама.

За його словами, ця мобілізація світової громадської думки та міжнародних інститутів протидіє російській пропаганді і російським військам на кордонах України.

«Цієї неділі мільйони українців проголосували, я вчора говорив із їхнім наступним президентом. Ми не знаємо, як ситуація розвиватиметься ситуація, але у нас великі виклики попереду», - переконаний американський лідер.

«Ми стоїмо разом з нашими союзниками в інтересах світового порядку, працюючи з міжнародними інститутами, що дає шанс українському народу обирати своє майбутнє, без єдиного пострілу», - вважає він.

Крім цього, Обама зауважив, що «Америка здатна застосувати силу по всьому світі, але тільки як крайній запобіжний захід. І США відмовляється відповідати на сирійську брутальність чи російські провокації, що уможливлює ескалацію агресії в майбутньому».

«Ми не можемо ігнорувати того, що відбувається за нашими кордонами, але це не означає, що кожна проблема має військове вирішення», - повідомив президент США.

За словами Обами, якщо виникатимуть глобальні питання, які не становлять прямої загрози США, «тоді поріг застосування збройних сил повинен бути вищим, у таких обставинах ми не повинні діяти самостійно … Ми повинні мобілізовувати союзників і партнерів і вживати колективних заходів. Ми повинні розширювати наші засоби, включати в них дипломатію, санкції та ізоляцію, ми повинні апелювати до міжнародного права і вживати багатосторонні військові дії, якщо вони справедливі, необхідні і ефективні».