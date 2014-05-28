Штурм частини у Луганську: Нацгвардія повідомляє про жертви з обох сторін

Військова частина дислокується у місті Луганську, повідомляє сайт Нацгвардії.

Правоохоронці чинять опір нападникам, наразі точиться бій. Наразі є втрати як серед особового складу військової частини, так і серед нападників.

Остаточна інформація стосовно події та кількості постраждалих уточнюється.

Раніше про штурм частини у військовому містечку "ВВАУШ" в Луганську повідомляли місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж.