Штурм частини у Луганську: Нацгвардія повідомляє про жертви з обох сторін
21:00, 28 травня 2014Політика
1 0
Вдень 28 травня терористами вчинена спроба захоплення військової частини 3035 Східного територіального об`єднання Національної гвардії України (полку з конвоювання засуджених та осіб, взятих під варту).
Терористи штурмували конвойну частину / REUTERS
Військова частина дислокується у місті Луганську, повідомляє сайт Нацгвардії.
Правоохоронці чинять опір нападникам, наразі точиться бій. Наразі є втрати як серед особового складу військової частини, так і серед нападників.
Остаточна інформація стосовно події та кількості постраждалих уточнюється.
Раніше про штурм частини у військовому містечку "ВВАУШ" в Луганську повідомляли місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter