ЗМІ: У Луганську штурмували частину внутрішніх військ

Про це повідомляють луганчани в соцмережах, передає сайт 0642.ua.

В районі частини МВС біля "літака" - пам'ятника на військовому містечку - чути постріли і вибухи. Як повідомляють очевидці, у містечку "ВВАУШ" штурмують частину внутрішніх військ МВС.

Читайте такожТерористи обстріляли військову частину в Донецьку"Тільки що на ВВАУШ заїхали чотири цивільні машини з озброєними людьми. Хлопці, поширюйте інформацію. Знову чути постріли! Я змиваюся! Лікарі залишають машину швидкої допомоги перебіжками. Знову постріли! Схоже, що швидка забрала людину і поїхала!" - пише очевидець, який знаходиться в безпосередній близькості від місця подій.

До місця події виїхали "швидкі" та МНС.

На Youtube з'явилося відео, опубліковане користувачем Ігорем Бондарем, зняте в районі перестрілки.

"Близько 19:00 лунала стрілянина в районі ВАУШа, (Луганськ) стрілянина була в районі частині внутрішніх військ. Бій тривав близько 10 хв. Було чути вибухи і численні автоматні черги", - повідомляє користувач.