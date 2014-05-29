Турчинов привітав Порошенка та Кличка з перемогою на виборах

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов привітав Петра Порошенка з обранням на пост президента України, а Віталія Кличка - з обранням на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту на той момент Порошенка не було, а Кличко був присутній у сесійній залі.

Турчинов зазначив, що сьогодні вже є електронні результати виборів президента України. Він нагадав, що після "обробки 100% електронних протоколів переміг з результатом 54,7% Петро Порошенко".

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За словами Турчинова, була домовленість з керівниками фракцій та груп парламенту, що сьогодні буде заслухано голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, але “ми провели консультації з ЦВК, і прохання ЦВК, щоб вони підвели остаточні підсумки голосування вже по протоколах з «мокрими печатками» і вже поінформували парламент про остаточні результати голосування, про остаточні результати президентських виборів”.

Турчинов нагадав, що відбулися вибори у Києві, і «Київ має новообраного свого голову Віталія Кличка».