ЦВК: вибори президента України відбулись

Про це на брифінгу заявив заступник глави ЦВК Андрій Магера, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Виборчий процес пройшов за стандартами, які відповідають міжнародному рівню. Звичайно, не могло не обійтися без якихось непорозумінь, але якщо ці дрібні порушення не впливають на волевиявлення українського народу, я можу говорити про те, що цей вибір був зроблений вільно", - повідомив Магера.

«Вибори президента відбулися, і це треба сприймати як факт», - додав Магера.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними екзит-полів, беззаперечним лідером президентських виборів став Петро Порошенко.