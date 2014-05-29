У Криму зникло двоє проукраїнських активістів

У Криму протягом тижня зникло два активісти громадської організації «Український дім» - сімферопольці Тимур Шаймарданов та Леонід Корж. Обидва пішли з дому і не повернулися, зв'язок з ними відсутня. Про це «Центру журналистских расследований» повідомили координатори організації «Український дім».

За їх словами, в неділю, 25 травня, Тимур Шаймарданов під час зустрічі активістів висловлював побоювання, що Леонід Корж зник - з ним не вдається зв'язатися телефоном та його місцезнаходження невідоме вже протягом 3-4 днів.

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Вранці наступного дня (понеділок, 26 травня) Тимур Шаймардинов пішов з дому та не повернувся. За словами його цивільної дружини, Тимур мав намір піти у Чорноморський банк реконструкції та розвитку. Після цього він більше не виходив на зв'язок та його місцеперебування родичам та друзям не відомо.

Як повідомив «Центру» лідер української громади Криму та організації «Український дім» Андрій Щекун, Тимур Шаймарданов вів активну громадську діяльність та брав участь в акціях проти окупації Криму.

«Тимур почав активну діяльність у той час, коли українські військові частини блокували «зелені чоловічки» та проросійські активісти. Тоді Тимур зібрав цілу групу однодумців, яка чергувала, в тому числі і вночі біля КПП військових частин. Зокрема, вони чергували в Сімферополі біля штабу військ берегової оборони ВМС України, який зазнавав штурмів. Група Тимура також захищала проукраїнських активістів та журналістів, на яких постійно нападали козачки та «самооборона Аксьонова». Захищали також учасниць акцій руху «Жінки - за мир», брали участь у мітингах біля пам'ятника Шевченку проти референдуму та анексії Криму», - розповідає Андрій Щекун.

З Леонідом Коржем Щекун особисто не знайомий, припускає, що може його знати візуально - як одного з членів групи Тимура Шаймарданова.

Як повідомляв «Центр», з листопада минулого року, з початку політичної кризи в Україні, в Криму різко збільшилася кількість порушень свободи слова, вираження думок - аж до викрадень та фізичних розправ над інакодумцями в особі журналістів та громадських активістів. У березні 2014 до і під час проведення «референдуму» і подальшої анексії Криму Росією правозахисники зафіксували понад сто випадків порушень прав людини стосовно журналістів та активістів.

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З моніторингу «Центру», що протягом місяця в Криму були викрадені або незаконно затримані три журналісти, 12 активістів та десять військовослужбовців. Багатьох т.зв. «самооборона Криму» тримала у підвалах республіканського військкомату. Доля двох військових та трьох активістів досі невідома. Ті, кого вдалося звільнити, публічно заявили про те, що в полоні їх били, морили голодом, стріляли по них з травматичної та вогнепальної зброї. Лідера української громади Криму Андрія Щекуна, який організовував акції проти «референдуму» й анексії Криму, били і, роздягнувши догола, катували на електричному стільці. Він також отримав численні поранення з травматичної зброї. Юрію Шевченку прострелили обидві ноги з вогнепальної зброї та надрізали вухо. Журналістів, які вели прямі трансляції з штурмів українських військових частин російськими військовими та «самообороною», переслідували цілеспрямовано та жорстоко били, а обладнання знищували або грабували.