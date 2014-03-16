У Криму знайшлись зниклі активісти. Священика допитували силовики

Про це повідомили на Фейсбук-спільноті Крим SOS

"Тільки що вийшли на зв’язок активісти Студентської Асамблеї Марта Погоріла та Алік Сардарян. Кажуть, що з ними не все гаразд, але їх відпустили, і вони їдуть до Києва. Священики УГКЦ знайшлися у Криму. Нікуди вони не зникали. Просто виключили телефони. А до о. Миколи Квича стукали в двері так звані "самооборонці" в Севастополі, але потім вони пішли. Інформація з перших вуст", - йдеться в повідомленні.

Також знайшовся чилійський журналіст, в орендовану квартиру якого у Сімферополі увірвались люди в масках вчора ввечері.

Викраденого священика УГКЦ Миколи Квича в суботу ввечері звільнили і відпустили додому, повідомляє ІРС.

Протягом 12 годин священика утримували в Севастопольському відділенні міліції, де його в грубій формі допитували представники місцевих силових структур, звинувачуючи в організації провокацій у Криму.

Священик був викрадений вранці суботи під час Богослужіння. Невідомі озброєні люди увірвалися в храм парафії Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ в місті Севастополі, схопили і повезли у невідомому напрямку о. Миколу Квича, який служив настоятелем парафії і головним військовим душпастирем (капеланом) УГКЦ в Криму.

У той же час в його власному будинку провели обшук, де знайшли 10 бронежилетів. Ці засоби самозахисту о. Микола в рамках свого душпастирського служіння повинен був передати як гуманітарну допомогу українським солдатам в Криму, які заблоковані російськими військами без розпізнавальних знаків, і журналістам, які все частіше піддаються нападам під час висвітлення подій на півострові.

Однак самопроголошена кримська влада хоче залучити священика до адміністративної відповідальності за зберігання бронежилетів без дозволу. Був складений протокол, а судове засідання має відбутися у Севастополі через два тижні.