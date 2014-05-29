Терористи відпустили двох міліціонерів, захоплених у Горлівці - МВС

Терористи відпустили захоплених у Горлівці двох співробітників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Я зараз говорив з людьми з Горлівки. Ні, інформація (про вбивство) не підтверджується. Їх відпустили ... Сподіваюся, що вони зараз у безпеці, хоча є інформація, що їх дуже сильно били», - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ писали, що бойовики «ДНР» стратили в Горлівці начальника кримінальної міліції Калінінського району міста Романа Бабюка і начальника карного розшуку цього самого району Дмитра Крикунова за те, що вони не захотіли скласти присягу "народній республіці".