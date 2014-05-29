Міноборони: багато військкоматів відправляли в армію непридатних чоловіків
14:30, 29 травня 2014Політика
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Міністерство оборони перевірить діяльність ряду обласних військових комісаріатів, які порушували законодавство під час призову у збройні сили (ЗС).
Військкомати відправляли в армію непридатних чоловіків / фото УНІАН
Як розповів виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль, обласні комісаріати Волинської і Рівненської, Дніпропетровської та Одеської областей направляли «в армію чоловіків, які за своїми моральними якостями, сімейним та фізичним станом не повинні були йти в ЗС».
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За його словами, за цими фактами порушено кримінальні справи, ведеться розслідування.
«Я повинен сказати, що в перспективі ми відійдемо від структури, яка себе вичерпала, і у нас будуть регіональні центри відбору, які вже апробовані, і ми будемо працювати зовсім в іншому аспекті в цьому плані», - підкреслив Михайло Коваль.
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