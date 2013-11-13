Названо середній обсяг заробітної плати контрактника в ПС

На сьогоднішній день створена і постійно вдосконалюється гнучка система соціального захисту військовослужбовців військової служби за контрактом – головна складова мотивації для військової служби”, – на цьому наголосив під час брифінгу командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак.

– Цілком зрозуміло, головним аргументом для потенційного контрактника є рівень грошового утримання військовослужбовця за контрактом, інші соціальні гарантії, а також нові зміст та устрій контрактної служби, – відзначив він.

Що стосується зарплат, то командувач виду нагадав, що їх перше відчутне підвищення удвічі було проведено торік окремим категоріям військовиків – морякам, льотчикам і фахівцям наземних служб безпеки польотів, десантникам і спецназівцям.

– Для решти військовослужбовців поетапне підвищення окладів проводиться зараз: починаючи з квітня нинішнього року щокварталу грошове забезпечення зростає на 20% з тим, аби до 1 липня наступного також підняти його удвічі. Сьогодні середня заробітна плата контрактника: за першим контрактом – 2100 гривень, середній розмір в Повітряних Силах – 2650. Відповідно ця сума зростатиме щоквартально, – відзначив генерал-лейтенант Юрій Байдак.

При цьому напрацьовано заходи матеріального заохочення тих, хто зразково виконує службові обов’язки. Міністр оборони видав наказ про преміювання відмінників бойової підготовки, який стосується всіх видів Збройних Сил. Крім того, вже сьогодні контрактники в робочі дні забезпечуються безкоштовними обідами, або за власним бажанням можуть отримувати їхню вартість грошима. А під час виконання завдань з бойової підготовки в польових умовах вони повноцінно триразово харчуються за рахунок держави.