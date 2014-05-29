У Донецьку терористи відпустили голову окружкому після 5 днів полону в підвалі СБУ

Про це повідомляють спостерігачі спільної моніторингової кампанії Донецької обласної організації «Комітет виборців України» і Громадянської мережі ОПОРА в Донецьку.

У повідомленні нагадали, що терористи вчинили напад на комісію 22 травня, цього дня вони приходили двічі. Вперше бойовики забрали системний блок від комп'ютера, викрали всю документацію і печатку комісії. Вдруге терористи взяли в заручники голову комісії Кудрявцева.

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«Приводом для мого викрадання стало те, що я представляв кандидата в президенти Дмитра Яроша. Вони вирішили, що я його активіст, і не розуміли, що я простий співробітник виборчої комісії, і не маю жодного стосунку до діяльності цього кандидата. Озброєні люди наділи на мене наручники, і вивели з приміщення. Коли ми вийшли з комісії, в коридорі було п'ять міліціонерів. Вони взагалі ніяк не відреагували на ситуацію. Голову комісії вивели в наручниках невідомі люди із зброєю, а вони й слова не сказали терористам», - розповів Кудрявцев.

Терористи тримали його в підвалі обласного Управління СБУ в Донецьку, в цій же будівлі недавно бойовики тримали в полоні членів окружної комісії №42 (Донецьк).

«У підвалі СБУ до нас ставилися нормально. Бойовики нічого не робили з нами, навіть не допитували. Вони поїли і годували нас. Зі мною там ще були члени трьох дільничних комісій з Кіровского району. Їх також відпустили разом зі мною», - сказав Кудрявцев.

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Терористи звільнили його ввечері 27 травня. За словами дружини Кудрявцева, переговори щодо його звільненню вів представник ООН, а також мер Донецька Олександр Лук’янченко.

У КВУ наголосили, що це вже не перший факт бездіяльності міліції у зв'язку з діями бойовиків «ДНР», які вчинили ряд злочинів проти членів виборчих комісій у Донецькій області.