Журналіст розповів про загиблого генерала і льотчиків збитого вертольота

Про це розповів військовий журналіст Аркадій Бабченко.

"З генералом Кульчицьким я перетинався кілька разів. Це був спокійний, адекватний, відкритий доброзичливий чоловік. На мій погляд один з найбільш адекватних в командуванні. Про те, що він генерал, я б ніколи не здогадався, якби не сказали. Явно не кар'єрист. Солдат. По блокпостам, де стоять солдати, завжди їздив сам. На броні або бортом. Бортом, мені здається, йому взагалі подобалося літати", - пише журналіст.

За його словами, в цей раз машина дійшла до Карачуна, там розвантажила, забрала групу, яка повинна була повертатися в базовий табір і після зльоту була збита. При ударі об землю вибухнули паливні баки, підкреслює він.

"Вертушка, до речі, ходила без озброєння, використовувалася виключно як транспортна, НУРСів на пілонах у неї ніколи не було. З льотчиками кілька разів коротко розмовляв. Теж спокійні, доброзичливі мужики. Нікого з них я не фотографував - погана прикмета перед вильотом. Кожен раз домовлялися після повернення. У підсумку так і не сфотографував", - пише Бабченко.

Як повідомлялося, в ніч на 2 травня в районі міста Слов'янськ Донецької області були збиті два вертольоти Мі-24 ВСУ, які здійснювали повітряне патрулювання у визначеному районі. Бойові машини були збиті невідомими особами з використанням переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

Крім того, пострілами із стрілецької зброї був пошкоджений вертоліт Мі-8 армійської авіації Збройних сил України. У цьому випадку жертв немає, поранений один військовослужбовець.

У Міноборони зазначили, що факт використання проти Збройних сил України ПЗРК яскраво засвідчив, що проти військовослужбовців у Донецькій області діють далеко не "мирні протестувальники", а добре підготовлені та озброєні професійні диверсійні групи.

Як пізніше повідомила прес-служба Нацгвардії, під Слов'янському сьогодні близько 12.30 в районі проведення АТО під час розвантаження продуктів харчування на четвертий блокпост терористи збили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, в результаті чого загинули 12 осіб.

Один військовослужбовець Національної гвардії залишився живим і перебуває у важкому стані.