Нацгвардія заявляє про 12 загиблих у збитому терористами вертольоті: один вижив

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, серед загиблих - шестеро військовослужбовців Національної гвардії, включаючи екіпаж вертольота, і шестеро представників спецпідрозділу «Беркут». Один військовослужбовець Національної гвардії залишився живим і перебуває у важкому стані.

Читайте такожПід Слов'янськом терористи збили вертоліт: загинули 10 військових з генералом КульчицькимСеред загиблих - начальник Управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький.

Детальна інформація стосовно загиблих встановлюється. Також компетентними органами проводиться розслідування терористичного акту.

Командувач та особовий склад Національної гвардії України приносять щирі та глибокі співчуття родинам та близьким загиблих.