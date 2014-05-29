У Донецьку терористи з батальйону «Восток» заарештували кілька десятків прихильників «ДНР»

У Донецьку терористи так званого «батальйону Восток» (батальйону Схід») оточили будівлю Донецької облдержадміністрації, раніше захоплену представниками самопроголошеної «Донецької народної республіки», і заарештували деяких її представників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють очевидці і багато місцевих громадських активістів через соціальні мережі.

За їх даними, до будівлі ОДА (близько 14.00) під'їхала колона бійців батальйону «Восток» на вантажівках КамАЗ і військових БТРах. Потім терористи оточили будівлю, увійшли всередину і вимагали від прихильникам «ДНР» залишити приміщення. Також вони заарештували кілька десятків прихильників «ДНР».

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Очевидці стверджують, що нібито бійці батальйону «Восток» тим самим висловили свій протест мародерству та зрадництву членів «ДНР».

«Пострілів не чути. З чуток батальйон «Восток » оточив будівлю. Біля магазину «Максим» (магазин знаходиться на вул. Артема, неподалік пам'ятника Т.Шевченку та бібліотеки ім. Крупської, напроти будівлі ОДА - УНІАН) автоматники. У переході до (бібліотеки) Крупської люди в камуфляжі. Збираються натовпами», - повідомляє один з жителів Донецька у коментарі на сторінці соціальної мережі Фейсбук.

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Також, за словами очевидців, близько півгодини тому бійці батальйону «Восток» підігнали колісний навантажувач для демонтажу барикад біля ОДА.