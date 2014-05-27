Бійці батальйону «Восток» в Донецьку зізналися, що вони «кадирівці» з Чечні, повідомляє 62.ua.

Чутки про те, що на боці бойовиків в Донецьку виють чеченці, отримали ще одне підтвердження. Цього разу з вуст самих чеченців з батальйону «Восток».

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На відео телеканалу CNN бойовики в Донецьку зізналися, що вони «добровольці з Російської Федерації, кадирівці».

Як раніше повідомлялося, російський опозиціонер Борис Нємцов переконаний, що чеченські бойовики відправлені в Донецьк з відома президента Росії Володимира Путіна.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, де також розмістив репортаж CNN, в якому озброєні бойовики в Донецьку зізнаються, що є «кадирівцями».

«У Донецьку - кадирівці. Вони про це самі зізнаються в репортажі CNN. Відправлені Кадировим з відома Путіна. Скоро Кадиров без відома Путіна їх надішле до Москви, якщо «нацлідер» буде погано себе вести і відмовиться платити Кадирову данину 2 млрд дол. в рік», - написав Нємцов.