У Путіна ще є шанс побувати на інавгурації Порошенка

Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації політики МЗС України щодо запрошень іноземним гостям на інавгурацію новообраного Президента України.

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"У зв’язку з появою в деяких вітчизняних та російських ЗМІ повідомлень на тему запрошень іноземним гостям на урочисті заходи з нагоди інавгурації новообраного Президента України, МЗС вважає за доцільне зазначити, що станом на 29 травня жодних офіційних запрошень на інавгурацію нікому з лідерів іноземних держав надіслано не було. Відповідні організаційно-протокольні заходи будуть розпочаті найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін не одержував запрошення на інавгурацію обраного президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє радіостанція «Русская служба новостей» з посиланням на прес-секретаря російського президента Путіна Дмитра Пєскова.

За його словами, такої поїздки у графіку Путіна зараз немає.