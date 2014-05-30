Держсекретар США вбачає "знаки небезпеки" у проникненні в Україну "кадировців"

Держсекретар США Джон Керрі вбачає «знаки небезпеки» у проникненні на територію України «навченого персоналу з Чечні, з Росії». Вони потрапляють на схід України, «щоб розбурхати, щоб брати участь у бойових діях», додав Керрі в ефірі телеканалу PBS, передає Радіо Свобода.

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Білий дім висловив стурбованість використанням терористами сучасної зброї, доправленої «ззовні», – після того, як поблизу Слов’янська був збитий український вертоліт, загинули 12 військових, серед яких генерал-майор Сергій Кульчицький.

Виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов заявив у парламенті, що вертоліт був збитий із «російського ПЗРК».