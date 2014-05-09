Російські війська можуть увійти на територію України кожного дня і кожної ночі - Парубій

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «5 канал», відповідаючи на запитання, чи існує ймовірність введення в Україну, так званих, «миротворчих військ», до чого, зокрема, закликав президент РФ Володимир Путін?

Зазначивши, що українська сторона детально вивчає ті методи війни, які використовує Росія, - коли армія в першу чергу використовується, як спосіб залякування, стримування і демонстрації сили, - Парубій сказав: «Але також ми усвідомлюємо, що кожного дня і кожної ночі їхні війська можуть увійти на територію України, і це є правда».

«Більше того, по тих даних, які ми маємо, і вони також вражають своєю цинічністю, вони кажуть, що війська будуть введенні після того, як кількість вбитих перевищить тисячу чоловік», - додав він.

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Тобто, за словами Парубія, це вражає: «Вони провокують ситуацію до того, щоб вийти на таку кількість загиблих, і от, мовляв, після того, ми зможемо вводити свої війська. І звичайно, що вони не зупиняються перед смертями, і звичайно, вони провокують цю річ».

Водночас він підкреслив, що українська сторона зі свого боку робить усе можливе, щоб не допустити смертей серед цивільного населення. Проте, за його словами, українським військовим дуже складно: «Зараз деякі блокпости, які стоять у Слов’янську, стоять просто поміж житлових будинків. Деякі вогневі точки снайперів-терористів розташовані у житлових багатоповерхових будинках. Який рівень цинізму має бути у тих людей?», - наголосив Парубій.

Секретар РНБО зазначив, що боротьба с тероризмом є ефективною, коли йде боротьба з центром, звідки цей тероризм фінансується і координується. «Де сьогодні відбувається фінансування і координація терористів, які діють на території України? А воно відбувається у Кремлі», - констатував він і додав: «Тому ми говоримо всім нашим партнерам, що вирішення цієї кризи можливе тоді, коли ми всі разом зможемо зупинити центр координації і фінансування терористів, коли ми всі зможемо спільно зупинити Путіна, бо там є ключовий центр, а тут – те, що ми бачимо в Україні, – це тільки наслідок, це тільки виконавці тих наказів, які йдуть звідти».