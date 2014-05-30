Нацгвардія спростувала інформацію про захоплення терористами в полон 20 військових

Особовий склад роти з охорони військового містечка військової частини Національної гвардії України у м. Олександрівську Луганської обл. у повному складі було передислоковано в безпечне місце.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

Таким чином прес-служба спростувала повідомлення ЗМІ, що 29 травня в ході бойових дій на території військового містечка військової частини у Олександрівську нібито було захоплено у полон 20 військовослужбовців Нацгвардії.

Ця інформація не відповідає дійсності, наголосили у прес-службі.

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Як повідомляється, під час бою, який продовжувався протягом півгодини, одна із реактивних гранат від РПГ, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув, зброя та боєприпаси були знищені.

У Нацгвардії повідомляють, що під час штурму частини жоден військовослужбовець не постраждав. Особовий склад роти з охорони військового містечка, у повному складі було передислоковано в безпечне місце.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня близько 16.30 терористи, озброєні автоматами, кулеметами і гранатометами, на восьми «КамАЗах», оточили окремий дислокований підрозділ Національної гвардії України в Олександрівську Луганської області та намагалися його захопити.