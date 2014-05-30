В розбитому терористами гіпермаркеті у Донецьку знайшли тіла мирних громадян
17:06, 30 травня 2014Політика
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В морг Донецька доставили тіла 5 осіб, яких терористи вбили біля розбитого гіпермаркету "Метро" поряд з місцевим аеропортом.
В морг доставлені тіла мирних жителів, загиблих недалеко від аеропорту / Правий Сектор Схід
Серед п'ятьох загиблих, у яких вогнепальні поранення грудей і рук, є мирні жителі, повідомили в прес-службі Донецького управління МВС, передає ТСН.иа.
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Один із загиблих - літній чоловік, його особа поки не встановлена. Інші жертви - молоді люди 25-35 років. За фактом вбивства людей зараз відкрито кримінальне провадження. Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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