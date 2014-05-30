В розбитому терористами гіпермаркеті у Донецьку знайшли тіла мирних громадян

Серед п'ятьох загиблих, у яких вогнепальні поранення грудей і рук, є мирні жителі, повідомили в прес-службі Донецького управління МВС, передає ТСН.иа.

Читайте такожЧерез терористів мешканці Донецька почали тікати з міста - ЗМІ

Один із загиблих - літній чоловік, його особа поки не встановлена. Інші жертви - молоді люди 25-35 років. За фактом вбивства людей зараз відкрито кримінальне провадження. Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.