Бойовики утримують у підвалі Донецької ОДА близько 80 заручників у повній темряві - екс-депутат

Бойовики у Донецьку утримують заручників у підвалі захопленої Донецької облдержадміністрації. Про це Радіо Свобода розповів колишній депутат Ленінської райради Донецька Дмитро Верзілов.

За його словами, минулої п’ятниці п’яні люди вдягнули йому на голову мішок і затримали на кілька годин, хоча, як каже екс-депутат райради, він хотів просто поспілкуватися з представниками так званої «Донецької народної республіки», яку Україна визнала терористичною організацією.

Читайте такожТерористи пояснили, навіщо розбирають барикади біля Донецької ОДА

«Під першим поверхом є підвал. У підвалі було дуже темно, близько 80 осіб, весь підвал зайнятий людьми. Люди сидять голодні, води їм не дають, як в карцері. Темно, страшно, на голову крапає якась вода», – розповідає Верзілов.

Дмитро Верзілов каже, що перебував у полоні кілька годин, а спілкування з терористами кардинально змінило його погляди.

«Я думав, що справді, як показують по телевізору, у «ДНР» є якась політична позиція, є програма, тому я йшов. І побачив звичайний бандитизм. А люди прості цього не знають», – говорить екс-депутат райради Донецька.

За словами Верзілова, частину заручників утримують в ОДА для того, щоб потім отримати за них викуп.