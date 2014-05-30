Проти Кузьміна порушили кримінальну справу

Про це йдеться у повідомленні пресс-служби ГПУ.

Головне слідче управління Генеральної прокуратури України розпочало досудове розслідування за фактом організації у 2010 році колишнім першим заступником Генпрокурора Ренатом Кузьміним незаконного затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 27 (види співучасників) і ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою) Кримінального кодексу України.

Також розслідується факт винесення суддею Печерського райсуду завідомо неправосудної постанови про обрання Ю. Луценку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 375 КК України) та факт завідомо незаконного затримання екс-міністра слідчим Генеральної прокуратури (ч. 3 ст. 371 КК України).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.