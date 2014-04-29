З терористами потрібно розмовляти лише силою зброї — Луценко
23:31, 29 квітня 2014Політика
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У розпорядженні української влади є тисячі підготовлених бійців груп спеціального призначення. Але проти терористів їх чомусь не застосовують.
З терористами потрібно розмовляти лише силою зброї
Про це в ефірі Громадського ТБ розповів екс-міністр МВС Юрій Луценко.
“З терористами потрібно розмовляти лише силою зброї — стріляти на ураження. Ніяких діалогів з ними бути не може. Їх необхідно оточити і знищити”, - сказав він.
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Також Луценко розповів, що не розуміє, чому траса Харків — Ростов досі не заблокована силовиками і по ній продовжують вільно пересуватися озброєні бойовики.
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