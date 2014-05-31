Порошенко зустрінеться з Обамою за три дні до інавгурації

Президент США Барак Обама зустрінеться з обраним майбутнім президентом України Петром Порошенком за три дні до його запланованої інавгурації, 4 червня у Варшаві.

Про це повідомив заступник радника з національної безпеки США Бен Роудз, передає Радіо Свобода.

За його словами, зустріч відбудеться у важливий час для того, щоб Обама підтвердив самому Порошенкові, що Вашингтон відданий народові України.

Крім того, Роудз заявив, що у США занепокоєні правами кримських татар і повідомленнями, що ці права порушуються в окупованому Росією Криму. За словами посадовця, наскільки йому відомо, Польща запросила до Варшави в ті ж дні і декого з лідерів кримських татар, і вони братимуть участь в урочистостях разом із президентом США.

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Білий дім повідомив також, що Обама не має ніяких планів зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним у ході візиту президента США до Європи наступного тижня, хоча обидва мають бути присутні на урочистостях у Франції з нагоди 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в континентальній Європі під час Другої світової війни.

Як зазначає радіо «Свобода», зустріч президента США з людиною, яка обрана главою держави, але ще не обійняла посади, – вкрай незвичний захід.

Порошенко має бути інавгурований на посаду президента України 7 червня.

3–4 червня у столиці Польщі святкуватимуть 25-ту річницю перших частково демократичних виборів, які поклали край владі комуністів у цій країні. На урочистості, разом із іншими світовими лідерами, запрошений і Порошенко.

6 червня Порошенко запрошений і на урочистості до Франції, поруч із лідерами інших держав-учасниць антигітлерівської коаліції.