На Майдані підпалили шини, пожежникам не дають загасити вогонь

На барикаді з боку Бессарабського ринку горять шини. Люди, що знаходяться на Майдані, протестують проти розбору споруд, кидають на асфальт "коктейлі Молотова", повідомляє "Комсомольськая правда в Украине".

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Зранку приїхали співробітники комунальних підприємств з трактором - демонтувати споруду, через це і стався конфлікт. Люди заявили, що розходитися не збираються і в разі чого влаштують третій Майдан.

Під'їхала пожежна машина, але гасити вогонь не дали.