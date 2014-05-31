На Майдані підпалили шини, пожежникам не дають загасити вогонь
12:21, 31 травня 2014Політика
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На Майдані протестують проти прибирання наметів.
На Майдані знову підпалили шини / Олексій Ладика / kp.ua
На барикаді з боку Бессарабського ринку горять шини. Люди, що знаходяться на Майдані, протестують проти розбору споруд, кидають на асфальт "коктейлі Молотова", повідомляє "Комсомольськая правда в Украине".
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Зранку приїхали співробітники комунальних підприємств з трактором - демонтувати споруду, через це і стався конфлікт. Люди заявили, що розходитися не збираються і в разі чого влаштують третій Майдан.
Під'їхала пожежна машина, але гасити вогонь не дали.
На Майдані палають шини / Олексій Ладика / kp.ua
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