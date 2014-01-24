На Грушевського знову горять шини: розвели близько 10 багать
21:15, 24 січня 2014Політика
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Мітингувальники на вулиці Грушевського знову розвели майже 10 вогнищ з автомобільних шин на передньому краю барикад
На Грушевського знову розвели багаття
Мітингувальники активно доносять до вогнищ нові шини, при цьому самі не вдаються до якихось активних дій.
З іншої сторони стоять кордони міліції та спецпризначенців. Їх досить багато. Час від часу вони освічують мітингувальників потужними ліхтарями, проте також поки зберігають спокій.
Загалом зараз на вулиці Грушевського перебуває майже 5 тисяч чоловік.
Люди облаштовують пункти обігріву на всій вулиці.
Деякі продовжують готуватись до можливої оборони барикад, укріплюючи їх та збираючи каміння з бруківки.
Досить значна частина мітингувальників стоїть зверху на останній барикаді та спостерігає звідти за правоохоронцями.
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