На Грушевського знову горять шини: розвели близько 10 багать

Мітингувальники активно доносять до вогнищ нові шини, при цьому самі не вдаються до якихось активних дій.

З іншої сторони стоять кордони міліції та спецпризначенців. Їх досить багато. Час від часу вони освічують мітингувальників потужними ліхтарями, проте також поки зберігають спокій.

Загалом зараз на вулиці Грушевського перебуває майже 5 тисяч чоловік.

Люди облаштовують пункти обігріву на всій вулиці.

Деякі продовжують готуватись до можливої оборони барикад, укріплюючи їх та збираючи каміння з бруківки.

Досить значна частина мітингувальників стоїть зверху на останній барикаді та спостерігає звідти за правоохоронцями.