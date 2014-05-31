Кадиров заявляє, що на сході України знаходяться всього 14 чеченців

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на південному сході України знаходиться до 14 чеченців, причому одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, повідомляє РИА Новости.

Таким чином глава республіки прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що на південному сході воює велика кількість чеченців.

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"Сьогодні українські ЗМІ заявляють, що на південному сході, в Донецьку, знаходяться чеченські спецпідрозділи. Це абсолютна неправда. Там всього, за нашими підрахунками, 14 чеченців", - заявив Кадиров в інтерв'ю ведучому програми "Вести в суботу" Сергію Брильову, уривок з якого був показаний в ефірі в п'ятницю. За його словами, одна людина загинула, чотири людини отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, На відео телеканалу CNN бойовики в Донецьку зізналися, що вони «добровольці з Російської Федерації, кадировці».