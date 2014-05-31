Близько 4,5 тисяч російських та чеченських найманців залишаються на сході України - активіст

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

Він зазначив, що зараз на сході України «спостерігається така ситуація, що місцеве «ополчення» «Донецької народної республіки» відсторонюється від активної фази збройного протистояння з українськими військами, і фактично участь у збройному конфлікті ведуть як російські найманці, так і чеченські сепаратисти».

Снєгірьов підкреслив, що «29 травня зафіксовано відправлення першої партії тіл чеченських найманців - близько 50 тіл було вивезено з території Донецької області, що свідчить про великі втрати саме чеченських сепаратистів і батальйону «Восток» («Схід»).

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Очільник ГІ «Права справа» сказав, що на даний час «на території Донецької та Луганської областей беруть участь у збройних конфліктах 3-4,5 тис. чеченських і російських найманців». Така велика кількість найманців з РФ «свідчить про наміри Москви щодо подальшої ескалації напруженості в нашому регіоні, доводить недовіру з боку Москви місцевим сепаратистам - як руху самого, так і її керівників», підкреслив Снєгірьов.

На його думку, «Москва прекрасно розуміє, що ідея сепаратизму штучна, вона використовується місцевими олігархічними і фінансовими групами заради отримання від Києва певних преференцій, але це йде врозріз з планами Москви щодо подальшої дестабілізації в регіоні і розв'язування штучного збройного конфлікту».