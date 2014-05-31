На Донбасі бойовики викрадають людей з метою викупу - Волинець

Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець в ефірі каналу ”112 Україна”.

За його словами, нещодавно в Антрациті Луганської області бойовики взяли в полон співробітника Державтоінспекції - 27- річного Володимира Давиденка і тепер вимагають 1 млн грн за його звільнення. Волинець повідомив, що батько викраденого в минулому був відомим керівником державної автобази і також має власний автопарк.

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«Сепаратисти в цьому регіоні склали на кожного досьє, на кожного, у кого є руки і голова, хто може побудувати власний бізнес. Я вважаю, що є загроза від дій сепаратистів для будь-якого бізнесу - дрібного, середнього, великого», - зазначив глава Конфедерації вільних профспілок.

Волинець підкреслив, що найактивнішою особою серед викрадачів є громадянин з Ростовської області, козак. Він часто виступає по місцевому телебаченню, розповідає місцевому населенню, що ”вони дійдуть до Києва і далі”.

«А коли викрали шахтарів в Донецькій області, то у них забрали кишенькові гроші. І Мурза, чеченець, він зірвав золотий ланцюжок у Олександра Гурова, шахтаря, разом з хрестиком забрав, зрізав з пальця обручку, як і Кості Мусейка, при цьому пошкодивши пальці», - розповів він.

За словами Волинця, грабіжники навіть часто маски не одягають, «вони нічого не бояться». Нерідко родини викрадених намагаються домовитися з викрадачами .

«Ми зараз намагаємося скласти базу всіх викрадених, визначити характер нанесених їм пошкоджень, моральних і тілесних. Намагаємося з`ясувати хто саме їх викрадав. На жаль, у нас тут немає конкретної взаємодії з державними органами», - резюмував Волинець.