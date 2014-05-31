ЦВК розглянула всі протоколи з виборів президента України

У суботу, 31 травня, Центральна виборча комісія повністю завершила розгляд питання порядку денного щодо прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на позачергових виборах Президента України 25 травня.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ЦВК.

Цього дня для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято 23 протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою "Уточнений".

«Відповідно до частини першої статті 84 Закону України "Про вибори Президента України", Комісія на своєму засіданні протягом 10 днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання усіх протоколів ОВК про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів на їх підставі, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу ЦВК про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу має встановити результати виборів Президента України, про що скласти відповідний протокол», - нагадали в ЦВК.

Читайте такожПорошенко зустрінеться з Обамою за три дні до інавгураціїВідтак, офіційні результати виборів Президента України будуть встановлені до 3 червня 2014 року включно.

Комісія своєю постановою встановила, що голосування в межах територіальних виборчих округів № 41 – 46, 48, 51 – 57, 105 – 113, 116, утворених у межах Донецької та Луганської областей, на позачергових президентських виборах не відбулося.