В ЄС очікують, що РФ буде співпрацювати з новим президентом України

Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів, поширеній Радою ЄС сьогодні.

«Ми вітаємо проведення виборів як вираження волі українського народу. Президентські вибори характеризувалися високою явкою і чіткою рішучістю з боку влади провести справжні вибори у відповідності до міжнародних зобов'язань і поваги до основоположних свобод, незважаючи на вороже оточення та загрозу безпеці в двох східних регіонах країни. Ми закликаємо всі сторони прийняти результати виборів і ми з нетерпінням очікуємо тісної співпраці з новим президентом», - йдеться в заяві.Читайте такожЛідери ЄС закликають всіх визнати результати президентських виборів в Україні

Також європейські лідери наголошують: «Ми незмінно відстоюємо суверенітет і територіальну цілісність України, і ми настійно засудили незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і не визнаватимемо її. Ми підтверджуємо зобов’язання Європейського Союзу щодо спільної заяви в Женеві від 17 квітня і високо оцінюємо роль спеціальної місії ОБСЄ з моніторингу, а також зусилля, зроблені владою України для її реалізації».

«У світлі останніх подій ми ще раз повторюємо наш заклик до Російській Федерації вжити заходів, щоб повністю реалізувати спільну Женевську заяву. Ми також повністю підтримуємо додаткові зусилля ОБСЄ», - йдеться у заяві.

«Зусилля всіх сторін повинні бути спрямовані на вирішення кризи політично, щоб покласти край насильству і напруженості у східній Україні, в тому числі роззброєння всіх незаконних збройних формувань та амністії для тих, хто надали свою зброю добровільно і не вчинили серйозних злочинів. Ми із занепокоєнням відзначаємо погіршення ситуації з правами людини в Криму з моменту незаконної анексії його Російською Федерацією», - заявляє керівництво ЄС.Читайте такожРосія буде працювати з Порошенком, якщо він перестане називати бандитів "терористами"

У заяві йдеться: «Ми будемо продовжувати надавати свою допомогу Україні, щоб стабілізувати макроекономічну ситуацію і проводити структурні економічні реформи. З цією метою Єврокомісією була створена спеціальна група підтримки України, щоб допомогти українській владі реалізувати спільно узгодженого європейського порядку денного реформ, в координації з державами-членами, міжнародними донорами та громадянським суспільством».

«Ми підтверджуємо нашу прихильність зміцненню міжособистісних контактів між громадянами ЄС та України. Єврокомісія висунула доповідь з рекомендаціями, щоб перейти до другої фази процесу лібералізації візового режиму з метою надання безвізового режиму для громадян України», - йдеться у спільній заяві європейських лідерів.Читайте такожПорошенко назвав пріоритети роботи на новій посаді

Також вони наголошують на необхідності того, щоб «уряд України покращував макроекономічну збалансованість та діловий клімату, а також викорінив корупцію. Міжнародні партнери, в тому числі Російська Федерація, повинні сприяти цим стабілізаційним зусиллям. Це важливо для стабілізації економіки України, щоб досягти угоди про умови поставок газу з Російської Федерації в Україну. Ми сподіваємося, що триваючі переговори, за сприяння Європейського Союзу, будуть завершені найближчим часом. Ми знову заявляємо про те, що контракти, що стосуються постачань газу з Росії до Європейського Союзу, повинні поважатися».